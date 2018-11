POL-PDLD: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Kandel, Landauer Straße (ots) - Am Donnerstagmittag verletzte ein 26 Jähriger Landauer beim Rückwärtsausparken mit seinem Pkw einen 70Jährigen Fahrradfahrer, welcher ordnungsgemäß den Fahrradweg befuhr. Der Fahrradfahrer wurde glücklicherweise beim Sturz lediglich leicht verletzt. Am Fahrrad und am Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3150 EUR.

