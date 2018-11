POL-PDLD: Edenkoben - A65 LKW mit deutlichen Ladungsmängeln

Edenkoben (ots) - Auf der A65 zwischen Edenkoben und Neustadt/Wstr. kontrollierte die Polizei am Donnerstagmittag einen polnischen LKW, der auf seinem Anhänger Unfallfahrzeuge transportierte. Bereits bei der ersten Inaugenscheinnahme konnten erhebliche Ladungsverstöße festgestellt werden. So ragten etwa auf beiden Seiten geladene Motorräder deutlich über die Ladefläche heraus. Weitere Kleinteile, wie eine Fahrzeugtür, wurden gänzlich ungesichert mittransportiert. Der Fahrer und die anwesende Halterin wurden beide beanzeigt und mussten zur Sicherung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens insg. 400EUR Sicherheitsleitung zahlen. Ebenso durfte bis zur Behebung der Landungsmängel der LKW nicht weiterfahren und blieb so für insg. 4 ½ Std. stehen.

