POL-PDLD: Edenkoben - Straßenleuchte beschädigt

Edenkoben (ots) - Auf dem Vorplatz des Kurpfalzsaales in Edenkoben wurde am 26.11.2018, etwa gegen 10:00 Uhr, der Mast einer Straßenleuchte beschädigt. Zu dieser Zeit wurde gerade am Aufbau des diesjährigen Weihnachtsmarktes begonnen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000EUR. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

