Landau (ots) - Am 28.11.2018, gegen 14.50 Uhr verlangte eine männliche Person in einer Apotheke in der Xylanderstraße in Landau seine bestellten Medikamente und verließ ohne zu zahlen die Apotheke. Gegen 15.15 Uhr, wollte die vermutlich gleiche männliche Person Kleidung im Wert von ca. 30EUR in einer Filiale eines Bekleidungsgeschäftes in der Marktstraße zunächst mit einer ungültigen Visa-Karte, dann mit einer anderen Kundenkarte bezahlen. Da der Bezahlvorgang nicht durchgeführt werden konnte, wollte die Verkäuferin die bereits eingepackten Kleidungsstücke nicht herausgeben. Der männliche Täter reagierte aufbrausend, ergriff die Tüte und ging zum Ausgang. Ein Kunde wurde auf den Vorgang aufmerksam und hielt den flüchtenden Mann fest. Der Täter riss sich los und stieß den Zeugen von sich und flüchtete durch die Fußgängerzone. Der flüchtende Täter wird als ca. 35 Jahre alt, 185cm groß, kurze Haare, mit pickeligem Gesicht beschrieben. Er trug eine lange dunkelgrüne Winterjacke, eine alte Jogginghose und hatte einen dunklen Rucksack bei sich. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief ergebnislos. Danach hielt sich der offenbar gleiche Mann in einem Café in der Landauer Ostbahnstraße, unmittelbar nach der Tat im Bekleidungsgeschäft, auf. Dort verzehrte er Getränke und Speisen. Auf die Ansprache zu Bezahlen beim Verlassen des Kaffees versuchte der Täter wieder mittels nicht gültiger Karte einen Bezahlvorgang. Danach flüchtete er. Eine weitere Straftat beging der vermutlich gleiche Täter am 29.11.18, gegen 01.10 Uhr in Landau, als er sich in einem Taxi von Edenkoben nach Landau fahren ließ, ohne die Rechnung in Höhe von 21,60EUR zu bezahlen. Insbesondere der aktiv eingreifende Zeuge, aber auch andere Personen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei zu wenden. Auch ist nicht auszuschließen, dass der Täter erneut im Innenstadtbereich von Landau Straftaten begehen könnte. Bei erneutem Auftreten des beschriebenen Täters bitten wir um sofortige Verständigung der Polizei unter 06341/2870.

