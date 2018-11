POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsinsel am Bahnhof überfahren

Edenkoben (ots) - Ein silberner Kleinwagen überfuhr am Do., 29.11.2018, gegen 15:00 Uhr, eine Verkehrsinsel direkt vor dem Bahnhof in Edenkoben und knickte dabei ein Verkehrsschild um. Der Sachschaden von 150EUR geht zu Lasten der Allgemeinheit. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich mehrere Personen vor dem Bahnhof und könnten den Vorgang somit beobachtet haben. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

