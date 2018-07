POL-PDLU: Otterstadt - Radfahrer geschnitten (37-0407)

Otterstadt (ots) -

04.07.2018, 14.50 Uhr Auf der K 31 in Richtung Kollerinsel hat ein PKW Fahrer in Höhe der Zufahrt zum Campingplatz eine Gruppe Radfahrer überholt. Unmittelbar nach dem Überholvorgang scherte der PKW Fahrer nach rechts ein und schnitt einen 79-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer stürzte und zog sich Abschürfungen an Armen und Beinen zu. Die Wunden wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Zu einer Berührung mit dem PKW ist es nicht gekommen. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte nach einem Zeugenhinweis ermittelt werden. Beim ihm handelt es sich um einen 57-jährigen Citroen Fahrer aus Nußloch.

