POL-PDLU: Speyer - Diebstahl aus Einkaufswagen

Speyer (ots) - Samstag, 24.02.2018, zwischen 14.00 Uhr und 14.10 Uhr Eine 82jährige Speyererin kaufte am Samstagmittag in einem Einkaufsmarkt in der Iggelheimer Straße ein. Ihre Handtasche legte sie in den Einkaufswagen. Nach dem Einkauf bemerkte sie den Diebstahl ihrer Tasche. Hier nochmals der Hinweis, dass keine persönlichen Gegenstände unbeaufsichtigt im Einkaufswagen abgelegt werden sollten. Gelegenheit macht Diebe.

