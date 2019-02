Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Buswartehäuschen mutwillig beschädigt

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Am vergangenen Wochenende richteten Unbekannte hohen Schaden an, als sie mutwillig die Verglasung zweier Buswartehäuschen an der Bahnhofstraße in Nordholz beschädigt haben. Betroffen sind die Haltestellen am Einkaufszentrum gegenüber der Einmündung zur Memelstraße und in Höhe der Einmündung zum Ostpreußenweg. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Nordholz unter Tel.: 04741 / 181930 oder bei der Polizei in Cuxhaven zu melden (Tel.: 04721 / 5730).

