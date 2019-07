Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Raub eines Rucksacks (11-1607)

Speyer (ots)

16.07.2019, 02:30 Uhr

Ein 19Jähriger aus Limburgerhof und ein 18 Jähriger Speyerer trafen am Dienstaggegen 01:30 Uhr an der Araltankstelle Wormser Landstraße auf eine 4köpfige Personengruppe (2 männlich / 2 weiblich), mit denen sie gemeinsam trinken wollten. Zu diesem Zweck lief man am Woogbach entlang in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Im weiteren Verlauf des Treffens kam es dann von Seiten der zweiten Personengruppe zunächst zu Körperverletzungsdelikten zur Durchsetzung von Geldforderungen, um neuen Alkohol kaufen zu können und letztlich zum Raub eines von dem 19Jährigen mitgeführten Rucksacks. In diesem befand sich unter anderem der Geldbeutel des Geschädigten mit Ausweisdokumenten, Bankkarte und einer geringen Bargeldsumme. Eine Nahbereichsfahndung nach den Tätern verlief zunächst ohne Erfolg. Gegen 05:00 Uhr konnte durch eine Streife die beiden markant gekleideten männlichen Täter jedoch in der Wormser Landstraße festgestellt und kontrolliert werden. Die 16 und 18jährigen Jugendlichen räumten ein, zuvor mit zwei weiblichen Begleiterinnen unterwegs gewesen zu sein und konnten die Personalien einer 17jährigen Begleiterin benennen. Der Tatvorwurf selbst wurde von ihnen geleugnet. Eine Durchsuchung der Tatverdächtigen nach dem Raubgut verlief negativ.

