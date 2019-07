Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Maxdorf

Am 15.07.2019 gegen 16:35 Uhr befährt ein 27-jähriger Mann aus Kaiserslautern mit seinem Motorrad die K2 von Lambsheim kommend in Fahrtrichtung Maxdorf. In Höhe der Voltastraße kommt es zu einem verkehrsbedingten Stau, was der Motorradfahrer jedoch zu spät bemerkt, weshalb er auf das Stauende auffährt und mit dem Kopf die Heckscheibe eines PKW durchschlägt. Er wird mit Kopfverletzungen in eine Klinik verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.000,- EUR geschätzt.

