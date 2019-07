Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Brand eines Waldstücks

Am 23. Juli 2019 kam es aus bislang ungeklärter Ursache gegen 16.15 Uhr in einem Waldstück an der Handorfer Straße (Muna Gelände) zu einem Flächenbrand, der sich auf etwa 15.000 Quadratmetern ausbreitete. Sämtliche Feuerwehren aus dem Landkreis Vechta, die mit über 150 Kameraden vor Ort waren, löschten den Brand. Zeitweise musste die Landesstraße 851 zwischen Langenberg und Damme zwecks Löscharbeiten vollständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) entgegen.

Holdorf - Brand eines Feldes

Am 23. Juli 2019 geriet gegen 16.10 Uhr am Steinfelder Damm eine 5,17 Hektar große Fläche eines Feldes in Brand. Ursächlich für den Brand dürfte Funkenflug aus einem Mähdrescherauspuff sein. Die eingesetzte Feuerwehr, die mit 17 Fahrzeugen und 68 Kameraden vor Ort war, konnte den Brand löschen. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor.

Visbek - Sachbeschädigung an Bushaltestelle und Dorfgemeinschaftshaus

Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von Samstag, 20. Juli 2019, 00.00 Uhr, bis Montag, 22. Juli 2019, 00.00 Uhr, eine Bushaltestelle an der Vitusstraße und das Dorfgemeinschaftshaus Halter mit Farbe. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Goldenstedt - Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss unterwegs

Am 23. Juli 2019 befuhr ein 32-jähriger Goldenstedter gegen 16.20 Uhr mit einem nicht für den Straßenverkehr zugelassenen und nicht versicherten E-Scooter die Hauptstraße. Außerdem besaß der 32-Jährige keine Fahrerlaubnis und stand zudem unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

