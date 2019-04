Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190417 - 439 Bundesautobahn 3: Lastwagen umgekippt

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern Nachmittag fiel ein Lastwagen auf der A3, Höhe Anschlussstelle Kelsterbach, um, verlor seine Ladung und beschädigte dadurch ein weiteres Auto. Die Autobahn musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Gegen 14.20 Uhr musste ein Lastwagen, der auf seinem Anhänger Baumstämme geladen hatte, verkehrsbedingt abbremsen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kippte schließlich um. Da der Lastwagen noch ein Stück weit über die Straße geschliffen wurde, entstanden Beschädigungen im Straßenbelag. Ein vorbeifahrender Audi wurde von einem der Baumstämme getroffen und ebenfalls beschädigt. Glücklicherweise trugen weder der 41-jährige Lastwagenfahrer, noch der 53-jährige Audi-Fahrer Verletzungen davon. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Das verlorene Langholz konnte zunächst hinter die Leitplanke verlagert werden, sodass die Vollsperrung der Autobahn bereits um 14.50 Uhr wieder aufgehoben wurde. Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

