Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190417 - 438 Frankfurt-Bornheim: Frau an Straßenbahnhaltestelle verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 77-jährige Frankfurterin befand sich am Dienstag, den 16. April 2019, gegen 11.35 Uhr, an der Straßenbahnhaltestelle Bornheim-Mitte. Dort geriet sie aus noch unbekannten Gründen in eine zunächst verbale Auseinandersetzung mit einem Mann. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung begann der Unbekannte immer wieder die Frau zu schlagen und zu schubsen. Durch einen dieser Schläge stürzte die Geschädigte an eine Hauswand und zog sich eine Kopfplatzwunde zu.

Ein Zeuge konnte der Polizei mitteilen, dass der Unbekannte in eine Straßenbahn der Linie 12 in Richtung Eissporthalle eingestiegen war. Die Bahn konnte in Höhe Ratsweg/Festplatz angehalten werden, der Tatverdächtige befand sich jedoch nicht mehr darin. Er hatte die Straßenbahn an der Haltestelle Eissporthalle bereits verlassen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Verletzte war mittlerweile in ein Krankenhaus verbracht worden, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Der Täter wird beschrieben als etwa 55 Jahre alt mit grauem Haar. Trug eine beige/braune Weste (nach Art einer Anglerweste) und führte einen Jutebeutel mit sich.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell