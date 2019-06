Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Bendorf für das Wochenende 14.06.-16.06.2019

Bendorf

Vallendar - Am 15.06.2019 gegen 12:45 Uhr kam es auf der L 309 zwischen Vallendar und Hillscheid zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die 35-jährige Fahrzeugführerin verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug da sie zu schnell fuhr. Hierbei kam sie anschließend von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug. Die Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall. Die Feuerwehr Vallendar unterstützte die Polizei bei der Bergung des Autos.

Weitersburg - Am 15.06.2019 gegen 22:50 Uhr kam es im Bereich des Gasthauses Wüstenhof in Weitersburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Autofahrer kam auf einem Wirtschaftsweg aufgrund bislang ungeklärter Ursache von dem Weg ab und fuhr in den angrenzenden Wald hinein. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 19-jährige offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Das Fahrzeug war zum Unfallzeitpunkt mit insgesamt 3 Personen besetzt, eine Person verletzte sich bei dem Unfall leicht.

