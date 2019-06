POL-PDKO: Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Glück im Unglück

Polizeidirektion Koblenz

Glück im Unglück hatte eine 48-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Mainz-Bingen: Am Dienstagmorgen, 11.06.19, war sie mit ihrem Pkw auf der B 9 in Fahrtrichtung St. Goar unterwegs, als sie in Höhe der Loreley die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Zunächst kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Kante des dortigen Radweges. Beim Gegenlenken kam sie so stark nach links ab, dass sie über die Gegenfahrbahn schleuderte und mit der linksseitigen Felswand kollidierte. Nach diesem Aufprall drehte sich das Fahrzeug um 180 Grad, wurde wieder zurück quer über die Fahrbahn geschleudert und kam auf dem Radweg in der Leitplanke zum Stehen. Die vordere Stoßstange wurde beim Aufprall auf den Felsen abgerissen. Die Front wurde beim Aufschlag in die Schutzplanke stark beschädigt. Insgesamt entstand Totalschaden. Die Fahrerin wurde nur leicht verletzt. Glück im Unglück: Auf dem relativ stark frequentierten Radweg befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Radfahrer. Ebenfalls befanden sich keine weiteren Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn. Der Unfall hätte sonst wesentlich schlimmer ausgehen können.

