Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Boppard - Wochenendpressebericht 07.06.-10.06.2019

Boppard (ots)

Emmelshausen

In der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag kam es in der Rhein-Mosel-Straße in Emmelshausen zu Vandalismus an der Einrichtung diverser ansässiger Geschäfte. Hierbei wurde unter anderem ein PKW eines Autohauses beschädigt. Die Polizei Boppard bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Unfallgeschehen

Zwischen Freitagabend 20:00 Uhr und Samstagmorgen 08:30 Uhr kam es in der Angertstraße vor dem City-Casino in Boppard zu einer Unfallflucht. Der unfallflüchtige Fahrzeugführer beschädigte hierbei ein geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro. Auch in diesem Fall bittet die Polizei Boppard um sachdienliche Hinweise.

Dienstgebiet

Bis auf kleinere Ruhestörungen und zwei alkoholbedingte Auseinandersetzungen verzeichnete die Polizei Boppard trotz der Feiertage ein ruhiges Wochenende.

