Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig - Festnahme nach Einbruch in Fahrradgeschäft/Fahrrad im Wert von über 4000 Euro sichergestellt

Schleswig (ots)

Am Freitag (26.04.19), um 01.29 Uhr, meldeten aufmerksame Anwohner im Stadtweg in Schleswig einen Einbruch in ein dortiges Fahrradgeschäft. Bereits auf dem Weg zum Einsatzort konnten die eingesetzten Beamten des Polizeirevieres in Schleswig einen polizeibekannten Schleswiger auf einem nagelneuen E-Bike antreffen und vorläufig festnehmen. Wie sich herausstellte, hatte der Tatverdächtige bereits am Donnerstag (25.04.19) das Schaufenster des Fahrradgeschäfts durch einen Tritt beschädigt. Dies war bereits angezeigt worden. Nun hatte es der 38-jährige Schleswiger erneut auf das Geschäft abgesehen und die Eingangstür gewaltsam eingeschlagen. Mit einem Elektrofahrrad im Wert von über 4000 Euro flüchtete der Mann dann vom Tatort, kam dann aber nicht weit. Bei dem Einbruch hatte er sich Schnittverletzungen zugefügt. Er wurde zwecks weiterer Maßnahmen dem Polizeigewahrsam zugeführt.

