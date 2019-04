Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere verkehrsrechtliche Verstöße im Bereich des PK Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - Am Samstag und in der Nacht zu Sonntag wurden von der Bad Salzdetfurther Polizei mehrere verkehrsrechtliche Verstöße geahndet.

Am Samstag, zwischen 12:30 und 14:30 Uhr, führten Beamte der hiesigen Dienststelle eine Geschwindigkeitsmessung (mittels Laserpistole) auf der B 243 A in Bockenem durch. Dabei wurden insgesamt 20 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. 11 Fahrzeugführer wurden dabei mit Überschreitungen bis 20 km/h festgestellt. Diese wurden alle vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. 9 Fahrzeugführer fuhren so schnell, dass sie demnächst einen Bußgeldbescheid des LK Hildesheim erwartet. Die beiden schnellsten Fahrzeugführer waren jeweils mit 105 km/h gemessen worden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt im Bereich der Messstrecke 70 km/h.

Am Samstagabend, gegen 22:15 Uhr, wurde in Hoheneggelsen, Hauptstraße, ein Pkw Alfa Romeo gestoppt. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers stellten die Beamten fest, dass der 47jährige polnische Staatsbürger, welcher im Bereich der Gemeinde Hohenhameln wohnt, bereits seit längerer Zeit nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen war. Diese war bereits 2014 abgelaufen bzw. erloschen. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Am frühen Sonntagmorgen wurde dann ein 18jähriger Motorradfahrer aus dem LK Wolfenbüttel gestoppt. Die Fahrt für ihn endete in Groß Düngen. Zum Kontrollzeitpunkt hatte der junge Mann rund 1,1 Promille Alkohol im Blut. Sein Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und ihm wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr" wurde gegen ihn eingeleitet. Der junge Mann wird wohl längere Zeit auf sein Zweirad verzichten müssen.

