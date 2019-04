Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall mit leichtverletzter Person verursacht und geflüchtet

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) Am frühen Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, kam es auf der Unterstraße, in Höhe der Eisdiele zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt worden ist.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 54jährige aus Bad Salzdetfurth mit ihrem Mofa die Unterstraße in Rtg. Am Mühlenbuch. Zeitgleich näherte sich der Bad Salzdetfurtherin von hinten ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer. In Höhe der Eisdiele bzw. des Hotels Kronprinz wird die Fahrbahn baulich bedingt verengt. Beim Passieren dieser Engstelle wurde die Mofafahrerin von dem Pkw überholt. Dabei kam es zu einer Berührung der beiden Kraftfahrzeuge. Durch den Zusammenstoß kam die Bad Salzdetfurtherin zu Sturz und verletzte sich leicht. Auch das Mofa wurde durch den Sturz leicht beschädigt (Schaden ca. 200 Euro). Der Pkw-Führer hielt nach dem Unfall nicht an, entfernte sich somit "unerlaubt von der Unfallstelle". Die Mofafahrerin begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei Bad Salzdetfurth sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 05063-9010 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell