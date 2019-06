Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Hund gefunden

Kobern-Gondorf (ots)

Passanten meldeten am 08.06.2019, dass in der Ortslage Kobern-Gondorf seit mehreren Stunden ein weißer Schäferhund umherstreunt. Der Hund sei nun am Marktplatz vor der dortigen Eisdiele. Der friedliche weiße Rüde wurde gefunden und mit einem Leckerli in den Polizeibus gelockt. Der Hund wurde dann im Koblenzer Tierheim abgegeben. Hinweise auf den Hundehalter/die Hundehalterin konnten keine gefunden werden.

