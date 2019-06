Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verfolgungsfahrt

Kobern-Gondorf (ots)

Eine Verfolgungsjagd lieferte sich der Fahrer eines grünen 4er Golf mit der Polizei am Mittwoch, dem 05.06. auf der B 416 im Bereich Kobern-Gondorf. Der Fahrer hatte keinen Führerschein. Um sich dem Zugriff durch die Polizei zu entziehen, flüchtete er mit seinem Wagen durch die engen Gassen Koberns und fuhr durch den Wald in Richtung Wolken. Im Bereich Sauerbrunnen kam er mit dem Wagen von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung und durch gute Ermittlungsarbeit wurde er schließlich festgenommen und wegen eines in anderer Sache bestehenden Haftbefehls der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese bestätigte den Haftbefehl, der Fahrer wurde in die JVA Koblenz eingeliefert.

