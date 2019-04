Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gegen fahrenden Pkw getreten

Northeim (ots)

37154 Northeim, Harztor, Samstag, 06.04.2019, 05:45 Uhr,

Northeim (gro)

Am Samstag, gegen 05:45 Uhr, trat eine Person in der Straße "Harztor" gegen einen vorbeifahrenden Pkw Mazda. Am Pkw entstand ca. 500 Euro Sachschaden an der hinteren, rechten Tür. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-7005-0) zu melden.

