Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl von Paket aus Postkarre

Bendorf (ots)

Bereits am Mittwoch, 05.06.2019 kam es gegen 10:30 Uhr in der Luisenstraße in Bendorf zu einem Diebstahl einer Amazon-Sendung aus einem Postkarren, während die Briefzustellerin für kurze Zeit außer Sichtweite war und andere Sendungen zustellte.

Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Bendorf in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622/9402-110

pibendorf@polizei.rlp.de



