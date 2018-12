POL-PDLD: Verkehrskontrollen im Dauerregen

Germersheim (ots) - Insgesamt elf Mängelberichte und vier ausgesprochene Verwarnungen wegen diverser Verstöße. Das ist das Ergebnis einer stationären Kontrollstelle, die am Montagmorgen (03.12.) von 08.35 - 09.45 Uhr durch Polizeibeamte in der Rheinbrückenstraße in Germersheim eingerichtet wurde.

Im Zeitraum 11.30 - 12.00 Uhr wurde außerdem eine Kontrollstelle in der Rheinzaberner Straße in Rülzheim eingerichtet. Hier wurden durch die Polizisten drei Gurtverstöße geahndet und ein Mängelbericht ausgehändigt.

Bei mobilen Kontrollen im Stadtgebiet Germersheim wurden über den Morgen verteilt zusätzlich weitere 14 Mängelberichte ausgestellt. Zwei Fahrzeugführer wurden verwarnt, da die Hauptuntersuchung ihres Fahrzeugs seit mehreren Monaten überfällig war.

Auffallend bei sämtlichen Verkehrskontrollen war, dass zahlreiche Autofahrer mit defekten Beleuchtungseinrichtungen am Straßenverkehr teilnahmen. Die Polizei Germersheim weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass dies ein erhöhtes Risiko im Alltag darstellt.

