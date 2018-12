POL-PDLD: Germersheim: Vordere Seitenscheiben und Rückleuchten mit Tönungsfolie beklebt

Germersheim (ots) - Ein Fahrzeug mit abgedunkelten Rückscheinwerfern fiel einer Streife am Freitagmorgen im Industriegebiet in Germersheim auf. Bei der Verkehrskontrolle konnten Tönungsfolien sowohl an den Scheinwerfern als auch an den vorderen Seitenscheiben festgestellt werden. Den 32-jährigen Fahrzeugführer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, darüber hinaus muss er die Folie entfernen und dies bei der Polizei nachweisen.

