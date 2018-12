POL-PDLD: Schwegenheim: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug

Schwegenheim (ots) - Am Freitagabend zwischen 21.45 und 23.55 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Fahrzeug in der Riedgasse in Schwegenheim. An beiden Reifen der rechten Fahrzeugseite wurde das Ventil abgebrochen, zudem wurde der Heckscheibenwischer abgerissen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro. In der Vergangenheit kam es bereits häufiger zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Schwegenheim. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 zu melden.

