Godramstein / B10 (ots) - Am Sonntagabend querte ein Wildschwein die B10 zwischen Godramstein und Birkweiler und wurde von zwei Autos erfasst. Der erste frontale Anstoß mit dem Wildtier verursachte am PKW des ersten Geschädigten einen erheblichen Schaden von etwa 10.000EUR. Ein weiterer entgegenkommender PKW streift zum Glück nur das bereits verendete Tier - ob der Fahrer an seinem Fahrzeug ebenfalls einen Schaden erlitt muss noch geprüft werden.

