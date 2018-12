POL-PDLD: Unfallflucht

Bad Bergzabern (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 29.11. auf Freitag, 30.11.18, wurde in der Jahnstr. 2, in Bad Bergzabern, zwischen 20:30 Uhr und 09:20 Uhr, ein geparkter schwarzer Audi Avant beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800.-EUR zu kümmern. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de, an die Polizei in Bad Bergzabern zu wenden.

