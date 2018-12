POL-PDLD: Einbruchsdiebstahl (Versuch) Annweiler: Meßplatz, 30.11.18, 20.00 Uhr - 01.12.18, 07.00 Uhr

Landau (ots) - Durch den Besitzer eines Sanitätshauses in Annweiler wird ein versuchter Einbruch in sein Ladengeschäft gemeldet. Vermutlich haben unbekannte Täter durch aufhebeln der Türen versucht in das Innere des Geschäftes zu gelangen, was jedoch nicht gelang. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR verursacht.

