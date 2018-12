POL-PDLD: Wörth - Trunkenheitsfahrt

Wörth am Rhein (ots) - Am frühen Sonntagmorgen wurde in Wörth der Fahrer eines Leichtkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor war der Fahrer des Leichtkraftrades aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Bei der Verkehrskontrolle des 28-jährigen Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auf der Polizeidienststelle wurde eine Blutprobe entnommen.

