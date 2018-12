POL-PDLD: Kandel - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Kandel (ots) - Am Samstagmorgen verletzte sich ein 4-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Kandel. Das Kind rannte plötzlich auf die Straße vor den Pkw eines 67-jährigen Fahrzeugführers. Das Kind wurde glücklicherweise durch den Aufprall nur leicht verletzt, wurde aber vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

