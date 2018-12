POL-PDLD: Heizöllieferung mit Folgen

Edenkoben (ots) - Burrweiler-Am Nachmittag des 01.12.2018 kam es zwischen Nachbarn in einer Privatstraße aufgrund einer Heizöllieferung zu einem handfesten Streit. Einer der beiden hatte Heizöl bestellt, welche an dem Nachmittag geliefert werden sollte. Dazu sollte der LKW-Fahrer die Privatstraße, in der beide Nachbarn wohnen, hinauffahren. Die Privatstraße ist jedoch nur für Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen gestattet, der LKW war aber schwerer. Aus Angst vor weiteren Schäden an der Straße, ließ einer der Streithähne den LKW Fahrer nicht über seinen Teil der Straße fahren, sodass das Heizöl nicht angeliefert werden konnte. Aus einer Diskussion wurde schließlich ein Handgemenge, bei dem die Beteiligten verletzt wurden und somit gegen beide Anzeigen wegen Körperverletzung von der eingesetzten Streife aufgenommen werden musste. Anscheinend sind die Streithähne noch nicht in der Adventszeit, der Zeit für Harmonie und Nächstenliebe, angekommen.

