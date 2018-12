POL-PDLD: Vorfahrt missachtet

Bad Bergzabern (ots) - Am Freitag, 30.11.18, gegen 12:15 Uhr, kam es in Bad Bergzabern, an der Kreuzung Petronella-Straße, Ecke Edith-Stein-Straße, zu einem Verkehrsunfall mit 12.000EUR Sachschaden. Der Fahrer eines Pkw Dacia befuhr die Petronellastraße in Richtung Friedhof. An der Kreuzung zur Edith-Stein-Straße missachtete der 58-Jährige die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw Ford. Weder die 32-jährige Ford-Fahrerin, noch der Dacia-Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-93340

www.pibadbergzabern@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pibadbergzabern@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell