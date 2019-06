Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schlägerei, Widerstand gegen Polizeibeamte

Northeim (ots)

Northeim (Se) Gegen 02.10 Uhr wurde die Polizei zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen nach Northeim, Sudetenstraße, vor einem dortigen Tanzlokal gerufen. Ein 56-jähriger Göttinger und ein 39- jähriger Northeimer sollen bei der Schlägerei einen 20-jährigen aus Northeim verletzt haben. Dabei sei der 20-Jährige leicht verletzt worden. Alle drei Personen waren alkoholisiert. Während der Sachverhaltsaufnahme störte ein ebenfalls unter Alkoholeinfluss stehender 21-Jähriger aus Northeim so massiv die Amtshandlungen der Polizei, dass er zur Verhinderung in Gewahrsam genommen wurde. Kurze Zeit später meldete sich der 56-jährige Göttinger bei der Polizei und zeigte den 39-jährigen Northeimer wegen einer weiteren Körperverletzung an. Insgesamt gab es 2 leicht verletzte Personen und es wurden 3 Strafanzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell