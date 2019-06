Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines leerstehenden Gebäudes

Uslar (ots)

USLAR/KAMMERBORN (stüw.) Am Samstag, 01.06.2019, gegen 23.05 Uhr, kam es in Kammerborn, Inselstraße, aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand eines leerstehenden Gebäudes. Zunächst geriet an dem Gebäude ein Fensterladen in Brand. Das Feuer griff anschließend auf das Gebälk oberhalb des Fensters über. Durch Zeugen wurde versucht das Feuer mit Feuerlöschern zu löschen. Eine Ausbreitung des Brandes konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften Kammerborn, Schönhagen und Uslar verhindert werden. Der beim Brand entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5.000 bis 10.000 Euro.

