POL-ROW: ++ Einbruch in Fahrradgeschäft ++ Diebesgut aufgetaucht - Polizei sucht den/die Eigentümer/in ++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Traktorentechnik gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Einbruch in Fahrradgeschäft

Rotenburg. Ein unbekannter Einbrecher ist in der Nacht zum Montag in ein Fahrradgeschäft an der Großen Straßen Straße eingebrochen. Durch eine aufgehebelte Nebeneingangstür gelangte er in das Haus. Vom Tresen nahm der Täter ein Laptop mit. In der angrenzenden Werkstatt fand der Unbekannte ein E-Bike und nutzte es für die Flucht. Das Elektrofahrrad wurde kurz darauf nicht weit vom Tatort von einem Passanten gefunden. Das Laptop behielt der Täter.

Diebesgut aufgetaucht - Polizei sucht den/die Eigentümer/in

Rotenburg. "Wem gehört der Ring?" - Das fragen die Ermittler der Rotenburger Polizei. Eine Zeugin hat den 925er Damenring aus Silber mit einem kleinen Stein bei den Beamten abgegeben. Nach ihren Angaben soll er aus einem Diebstahl, vermutlich aus einem Auto, stammen. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat zwischen Ende Januar und Mitte Februar im Bereich um Rotenburg begangen wurde. Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/9470.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Rotenburg. In der Nacht zum Montag haben Unbekannte an der Hermann-Schlüter-Straße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Daraus nahmen sie das Bargeld mit.

Traktorentechnik gestohlen

Bevern. Auf hochwertige Traktorentechnik hatten es unbekannte Täter am vergangenen Freitag abgesehen. Gegen 21.30 Uhr betraten sie den frei zugänglichen Abstellplatz einer Firma für landwirtschaftliche Produkte an der Selsinger Straße und gingen zielgerichtet einen John Deere-Traktor an. Vom Dach des Fahrzeugs bauten sie einen GPS-Empfänger ab. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus.

