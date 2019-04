POL-ROW: ++ Unbekannte Radfahrerin verursacht Auffahrunfall - Polizei sucht Zeugen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Unbekannte Radfahrerin verursacht Auffahrunfall - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Donnerstag im Bereich der Kreuzung Bergstraße / Am Sande / Birkenweg ereignet hat, suchen die Ermittler der Rotenburger Polizei nach einer noch unbekannten Radfahrerin. Nach Angaben von Zeugen soll die Frau gegen 18 Uhr mit ihrem Rad aus dem Birkenweg kommend bei Rot über die Furt der Fußgängerampel, die über die Straße Am Sande führt, gefahren sein. Ein 24-jähriger Autofahrer aus Scheeßel, der aus der Bergstraße mit seinem Opel nach links in die Straße Am Sande abbiegen wollte, musste aufgrund der querenden Radfahrerin eine Notbremsung einleiten. Ein 57-jähriger Fahrer eines Krankentransportes, der hinter sich hinter dem Opel befand, konnte eine Kollision nicht vermeiden. Die unbekannte Radfahrerin setzt ihre Fahrt fort, ohne ihren Verpflichtungen an der Unfallstelle nachzukommen. Die Frau oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04261/9470 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

