Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 77-Jähriger beim Sturz mit dem Pedelec schwer verletzt ++ Radsportler verunglücken im Kreisel ++ Einbruch beim Autohof ++ Einbrecher nehmen Möbeltresor mit ++

Rotenburg (ots)

77-Jähriger beim Sturz mit dem Pedelec schwer verletzt

Vierden. Bei einem Sturz mit seinem Pedelec hat sich ein 77-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Sittensen am Sonntagnachmittag schwere Kopfverletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen war er gegen 15.40 Uhr auf der Vierdener Straße zwischen Wohnste und Vierden unterwegs. Ohne Fremdeinwirkung sei er ins Schlingern geraten und gestürzt. Der 77-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Rotenburger Diakonieklinikum geflogen.

Radsportler verunglücken im Kreisel

Bremervörde. Bei einer unglücklichen Kollision zweier Radsportler ist am Sonntagmittag ein 53-jähriger Bremer schwer verletzt worden. Der Mann befuhr gegen 13 Uhr gemeinsam mit einer 51-jährigen Radfahrerin, ebenfalls aus Bremen, den Kreisverkehr an der Gnarrenburger Straße. Als sich die Reifen der Radler berührten, kam beide zu Fall. Der 53-Jährige zog sich bei dem Sturz einen Schlüsselbeinbruch zu.

Einbruch beim Autohof

Rotenburg. Am Sonntagmittag sind unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohauses am Hirtenweg in ein Bürogebäude eingebrochen. Dazu hebelten sie das Küchenfenster einer angrenzenden, noch unbezogenen Einliegerwohnung auf. Was sie bei der Tat erbeutet haben, steht noch nicht fest.

Einbrecher nehmen Möbeltresor mit

Rotenburg. In den zurückliegenden Tagen sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Kantstraße eingebrochen. Auf der Rückseite hebelten sie eine Terrassentür auf und durchstöberten anschließend in der Wohnung alle Räume nach Beute. Mit einem Möbeltresor verschwanden sie unerkannt. Der Wertbehälter wurde später an der nahegelegenen Bahnlinie aufgebrochen aufgefunden. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04261/9470 an die Rotenburger Polizei.

