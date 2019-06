Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: "Brandgeruch" sorgt für zwei Feuerwehreinsätze

Northeim (ots)

Northeim, Damaschkestraße, Mehrfamilienhaus, Samstag, 01.Juni.2019, gegen 02.00 Uhr und Sophienstraße 12, Mehrfamilienhaus, Samstag, 01.Juni.2019, gegen 11.09 Uhr

NORTHEIM (MM)- Gleich zwei Mal musste die Feuerwehr Northeim am Samstag zu einem vermeintlichen Brand ausrücken. Am Samstag wurde zunächst gegen 02.00 Uhr ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst. Die Feuerwehr verschaffte sich daraufhin Zugang zu der Wohnung im Erdgeschoss. In der Wohnung konnte weder ein Brand festgestellt noch eine Person angetroffen werden. Gegen 11.09 Uhr musste die Feuerwehr zu einem ähnlichen Vorfall in der Sophienstraße, ebenfalls in einem Mehrfamilienhaus, ausrücken. Gemeldet wurde auch hier ein piepender Rauchmelder jedoch in Verbindung mit einer Rauchentwicklung. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung überprüft hatte, konnte auch hier Entwarnung gegeben werden. Lediglich ein Weckalarm und der Geruch von angebratenem Essen, ließen den Hinweisgeber einen Brand in der Wohnung im Erdgeschoss vermuten.

