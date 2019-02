Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an PKW und Diebstahl von Absperrmaterial

Nassau/Dausenau (ots)

Am Sonntag, den 10.02.2019, in der Zeit zwischen 02:15 Uhr und 15:30 Uhr, wurde ein in Nassau, Oranienplatz, geparkter PKW Daimler-Benz, auf der Fahrerseite zerkratzt. Des Weiteren entwendete/n bisher unbekannte Täter entweder am 08.02.2019 oder am 09.02.2019, Absperrmaterial in Form einer Warnbarke und eines Absperrelementes, von der Brücke in Dausenau. Die Polizeiinspektion in Bad Ems erbittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Tel.: 02603-9700.

