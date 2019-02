Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rennerod - Trunkenheitsfahrt

Rennerod (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Sonntag gegen 14:40 Uhr einen in der Ortslage Rennerod verkehrsunsicher geführten PKW. Die sofort eingesetzte Streife konnte das Fahrzeug nur noch vor der Halteranschrift in Rennerod parkend vorfinden. Der ermittelte, 62jährige Fahrer führte einen freiwilligen Alkoholtest durch, der so hoch ausfiel, dass dem Mann die Fahrerlaubnis sehr wahrscheinlich entzogen werden wird. Der Führerschein wurde sichergestellt, dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

