Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Dörsdorf (ots)

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Heidenrod wurde am Samstag, den 09. Februar, gegen 11:00 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Diez in der Hauptstraße kontrolliert. Bei dem jungen Mann konnten eindeutige Anzeichen für eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden, welche durch einen Drogenschnelltest noch an der Kontrollörtlichkeit bestätigt wurde. Weiterhin führte der Mann eine geringe Menge Marihuana mit sich, welches sichergestellt wurde. Er hat sich nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrs- sowie das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.

