Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Samstag, 01.06.2019, gegen 13.40 Uhr, kam es auf der L 548 zwischen Eschershausen und Uslar zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Mann aus einer Uslarer Ortschaft befuhr mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine die L 548 aus Richtung Eschershausen kommend in Richtung Uslar. Er beabsichtigte dann nach links auf die K 446 in Richtung Vahle abzubiegen. Zeitgleich beabsichtigte ein 37-jähriger Mann aus dem Landkreis Hildesheim mit einem Motorrad die landwirtschaftliche Zugmaschine zu überholen. Dabei touchierte der Motorradfahrer die landwirtschaftliche Zugmaschine und kam zu Fall. Er wurde dabei schwer verletzt und nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt vor Ort mit einem Rettungswagen der Universitätsmedizin Göttingen zugeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell