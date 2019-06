Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Bisher unbekannte Täter beschädigten am Freitag, 31.05.2019, zwischen 01.00 Uhr und 10.00 Uhr, in Uslar, Küstriner Straße, einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Der rechte Außenspiegel war abgebrochen und hing an der Verkabelung herunter. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell