Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Pkw gerät in Brand

Northeim (ots)

Northeim, Kreuzungsbereich Wilhelmstraße/ Wieterstraße, Samstag, 01.Juni.2019, gegen 02.40 Uhr

NORTHEIM - Ein 63-jähriger Fahrzeugführer aus Uslar befuhr am Samstagmorgen gegen 02.40 Uhr die Wieterstraße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich Wilhelmstraße übersah er einen bevorrechtigten 36-jährigen Taxifahrer, welcher mit seinem Pkw vom Harztor in Richtung Friedrichstraße fuhr. Das Taxi war zum Unfallzeitpunkt mit einem weiblichen und männlichen Fahrgast im Alter von 25 und 47 Jahren besetzt. Bei dem Zusammenstoß wurden alle Personen leicht verletzt. Der Pkw des 63-Jährigen geriet vor Ort in Brand, nachdem sich der Fahrzeugführer eigenständig aus dem Pkw begeben hatte. Durch den Unfall entstand an beiden Pkw ein Sachschaden von circa 23.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

