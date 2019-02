Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrer verliert Kontrolle über Astra und fährt in Leitplanke

Pirmasens - B 270 (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07:10 Uhr, kam ein in Richtung Kaiserlautern fahrender Opel Astra in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mittelleitplanke der in diesem Bereich vierspurig ausgebauten Bundesstraße. Offensichtlich hatte der 24-jährige Fahrer die im Verlauf enger werdende Rechtskurve unterschätzt und driftete mit dem Pkw nach links gegen die Leitplanke. Bei dem Aufprall verletzte er sich an einem Bein. Am Opel Astra und an der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500.- Euro. Wegen der Bergung des nicht mehr fahrbereiten Pkw musste die B 270 in Fahrtrichtung Kaiserslautern für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Weitere Ermittlungen bezüglich der Fahrtüchtigkeit des Fahrers werden folgen, weil bei dem 24-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt wurde.

