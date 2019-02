Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geldbeutel gestohlen

Pirmasens (ots)

Ein unbekannter Taschendieb stahl am Samstagmittag, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, einer Kundin während ihres Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt in der Wiesenstraße den Geldbeutel. Die 36-jährige Geschädigte bemerkte erst an der Kasse, dass der Geldbeutel nicht mehr in ihrer Handtasche steckte. Im starken Gedränge im Markt hatte sie die Handtasche stets in ihrer Armbeuge getragen. Hinweise auf einen Dieb konnte die Frau nicht geben. Im Geldbeutel befanden sich neben Bargeld auch Führerschein, Personalausweis und andere Ausweiskarten. Hinweise zum Diebstahl erbittet die Polizei in Pirmasens.

