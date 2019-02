Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an 14 Pkw

Zweibrücken (ots)

Am 17.02.2019 teilten mehrere Anwohner der Marienstraße telefonisch mit, dass ihre Fahrzeuge zerkratzt wurden. Vor Ort konnten an insgesamt 14 Pkw längliche Kratzer im Fahrzeuglack festgestellt werden, welche sich an der Fahrer- oder Beifahrerseite befinden. Zwei der beschädigten Pkw waren in der 22er-Straße in der Nähe der Einmündung zur Marienstraße geparkt. Die restlichen beschädigten Pkw standen über die gesamte Länge der Marienstraße verteilt an beiden Seiten der Fahrbahn, von der Einmündung der Oselbachstraße bis zur Einmündung der 22er- Straße. An den meisten Fahrzeugen befinden sich ein oder zwei Kratzer auf der Beifahrerseite, welcher dem Bürgersteig zugewandt war. Die Kratzer wurden mit einem unbekannten spitzen Gegenstand angebracht und ziehen sich teilweise über die komplette Fahrzeugseite.

Nach Rücksprache mit den Anwohnern konnte der Tatzeitraum auf etwa 14:30 bis 16:00 Uhr am 17.02.2019 eingegrenzt werden. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 15.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen, die zur Tatzeit im genannten Bereich eine verdächtige Person bzw. mehrere verdächtige Personen beobachtet haben. Da das Zerkratzen von 14 Fahrzeugen relativ viel Zeit in Anspruch nimmt und sich die Taten am hellichten Tag ereigneten, könnten die Handlungen Außenwirkung erzielt haben, zumal die Täter (bzw. ein Einzeltäter) entweder in beide Fahrbahnrichtungen gegangen sind oder - was eher unwahrscheinlich ist - sogar im Zick-Zack-Lauf von einer Fahrbahnseite zur anderen gewechselt sind.

