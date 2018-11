POL-FR: Freiburg-Stadtgebiet: 43-jähriger Hausbewohner bei Sturz vom Dach lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots) - STADTKREIS FREIBURG

Lebensgefährlich verletzt wurde ein 43-jähriger Mann, der in der Nacht zum Donnerstag (15. November), kurz nach 03.30 Uhr, vom Dach eines Mehrfamilienhauses in der Grünwälderstraße fiel. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei klingelte der Hausbewohner im dritten Obergeschoss an der Türe eines Nachbarn und bat, über dessen Fenster über das Dach zum Fenster der eigenen, danebenliegenden Wohnung steigen zu dürfen, da er seinen Wohnungsschlüssel vergessen habe. Beim Versuch, auf diesem Wege in seine Wohnung zu gelangen, rutschte der 43-Jährige offenbar ab und stürzte etwa zwölf Meter hinunter auf die Straße. Mit schweren Verletzungen wurde er in eine Klinik verbracht.

