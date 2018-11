Freiburg (ots) - Erneut kam es in Neustadt und Hinterzarten zu insgesamt 2 sogenannten Wechselfallenbetrügereien. Der Täter, gleiche Beschreibung wie in der 1. Meldung hat mit der identischen Vorgehensweise, Kauf einer geringwertigen Ware und Bezahlung mit 50.- bzw. 100.- Euro. Anschließend einen der herausgegebenen Scheine eingesteckt und das Wechselgeld angemahnt. In beiden Fällen kam es zu einer Schädigung der betreffenden Firmen.

Achten sie auf diese Parameter und seien sie wachsam.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/93360 entgegen.

